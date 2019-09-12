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Jennifer Lopez o iddia karşısında gözyaşlarını tutamadı

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SİNEMA TV  | 12.09.2019 08:32 | Son Güncelleme

Jennifer Lopez, 'Hustlers' filmindeki performansıyla eleştirmenlerden tam not alıp Oscar’a aday olabileceği iddiaları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Jennifer Lopez o iddia karşısında gözyaşlarını tutamadı

Yılın iddialı yapımlarından 'Hustlers' filminin başrolünü üstlenen Jennifer Lopez, şimdiden Oscar’ın güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Wall Street’deki eski striptiz klübü çalışanlarının başlarına gelen gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan film, 44. Uluslararası Toronto Film Festivali’nde ilk gösterimini yapmıştı.

İlk gösterim sonrası Jennifer Lopez’in Hustlers performansı ile Oscar’a aday olabileceği iddiaları hızlı yayılarak gündeme oturmuştu. Geçtiğimiz gün bir radyo programına konuk olan oyuncu ve sanatçı Lopez, programcının yönelttiği Oscar iddiaları karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Aldığı geri bildirimler sebebi ile çok mutlu olduğunu ifade eden Lopez: “Dün gece yatağa oturdum ve incelemeleri okudum. Aldığım geri bildirimlere inanamadım. Ağlıyordum…” diyerek duygularını ifade etti. Jennifer Lopes Oscar adaylığı sözlerine şunları da ekledi:

Tüm hayatınız boyunca çok çalışıyorsunuz ve sonra olanları, bir bakıma bu düzeyde, fark eden biri var mı diye merak ediyorsunuz. Küçük bir kızken bir Oscar’a sahip olmak için hayaller kuruyorsunuz. Sadece bir iddia olarak konuşulsa da adımın geçmesi bile harika. Ayrıca insanların bunun iyi olduğunu söylüyor olması da.

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jennifer lopez hustlers Oscar Toronto Film Festivali

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