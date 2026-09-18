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Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı görenleri şoke etti

ABD'de hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki bir kadın, hakkındaki iddialardan çok polis merkezinde çekilen fotoğrafıyla gündeme geldi. Minnesota'da yaşayan Cyrena Anne Quast'ın dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e benzetilmesi, fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılmasına neden oldu.

Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı görenleri şoke etti
Gökçen Kökden

Olay, Minnesota'nın Monticello kentinde meydana geldi. Cyrena Anne Quast'ın bir mağazadan toplam değeri yaklaşık 580 dolar olan iki paket elektrikli alet bataryasını çaldığı öne sürüldü.

MAĞAZA ÇALIŞANI ONU TANIDI

Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı görenleri şoke etti 1

İddiaya göre mağazada çalışan bir kişi, Quast'ı daha önce yaşandığı öne sürülen başka bir hırsızlık olayından tanıdı. Bunun üzerine durum polise bildirildi ve ekipler Quast'ı gözaltına aldı.

Polis kayıtlarına yansıyan bilgilere göre Quast, sorgusu sırasında söz konusu batarya paketlerini aldığını kabul etti. Hakkında hırsızlık suçlaması yöneltilen 35 yaşındaki kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ertesi gün serbest bırakıldı. Ancak olayın dünya çapında konuşulmasına neden olan gelişme bundan sonra yaşandı.

GÖZALTI FOTOĞRAFINI GÖRENLER JENNIFER LOPEZ SANDI

Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı görenleri şoke etti 2

Quast'ın gözaltına alınmasının ardından polis tarafından çekilen fotoğrafı internette paylaşılınca sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden bir ayrıntı kaçmadı.

Çok sayıda kullanıcı, Quast'ın fotoğrafta Jennifer Lopez'e dikkat çekici derecede benzediğini savundu. Fotoğraf kısa sürede yayılırken bazı kullanıcılar ilk bakışta karşılarındaki kişinin gerçekten Lopez olduğunu düşündüklerini belirtti.

Böylece sıradan bir hırsızlık vakası olarak başlayan olay, Quast'ın gözaltı fotoğrafı nedeniyle sosyal medyanın gündemine taşındı.

“JENNY FROM THE BLOCK” ESPRİLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı görenleri şoke etti 3

Benzerlik sosyal medyada çok sayıda esprili yorumu da beraberinde getirdi. Kullanıcılardan bazıları Jennifer Lopez'in ünlü şarkısı “Jenny from the Block” üzerinden paylaşımlar yaptı.

Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı görenleri şoke etti 4

Bir kullanıcı fotoğrafı gördüğü ilk anda Quast'ı Jennifer Lopez sandığını söylerken, bir başkası benzerliği “matriksteki bir hata” şeklinde yorumladı. Bazı kullanıcılar iki kadının akraba olabileceği yönünde espriler yaparken, bir paylaşımda Lopez'e “kız kardeşini almaya gel” şeklinde mizahi bir çağrıda bulunuldu.

DAHA ÖNCEKİ ADLİ KAYITLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Fotoğrafın viral olmasının ardından Quast'ın geçmişte karşı karşıya kaldığı iddia edilen başka suçlamalar da gündeme geldi.

İnternette yer alan adli kayıtlarda 35 yaşındaki kadın hakkında daha önce uyuşturucu bulundurma, alkollü araç kullanma, polisten kaçma ve sahte kimlik bilgisi verme gibi iddiaların yanı sıra çeşitli trafik ihlallerinin de bulunduğu aktarıldı.

Minnesota'da yaklaşık 580 dolarlık batarya hırsızlığı iddiasıyla başlayan olay böylece bambaşka bir nedenle geniş kitlelere ulaştı. Quast'ın gözaltı fotoğrafının Jennifer Lopez'e benzetilmesi, sosyal medyada olayın kendisinden çok konuşulan ayrıntı haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez abd
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