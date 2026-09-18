EA Sports FC 27 için beklenen gün geldi! Erken erişim başladı

Electronic Arts'ın futbol oyunu serisinin yeni yapımı EA Sports FC 27 için beklenen tarih geldi.

EA SportsFC 27'nin Ultimate Sürüm ve Ultimate Plus Sürüm için erken erişimi 18 Eylül 2026, yani bugün itibarıyla başladı.

Böylece söz konusu sürümlere sahip oyuncular, oyunun dünya çapındaki genel çıkışından önce EA Sports FC 27'yi oynamaya başlayabiliyor.

Ancak 18 Eylül itibarıyla başlayan erken erişim dönemi yalnızca Ultimate Sürüm ve Ultimate Plus Sürüm için geçerli.

EA SPORTS FC 27 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports FC 27'nin dünya çapındaki genel çıkış tarihi ise 25 Eylül 2026 olarak açıklandı.

Bu tarihten itibaren oyun dünya genelinde oynanabilir olacak.

Dolayısıyla 18 Eylül tarihi EA Sports FC 27'nin genel çıkış tarihi değil, Ultimate Sürüm ve Ultimate Plus Sürüm için erken erişimin başlangıç tarihi olarak öne çıkıyor.

Oyunun tüm oyuncular için belirlenen dünya çapındaki çıkışı ise bir hafta sonra, 25 Eylül'de gerçekleşecek.

EA SPORTS FC 27 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

EA Sports FC 27 hem mevcut nesil hem de önceki nesil konsolların yanı sıra PC ve Nintendo'nun iki farklı konsolunda da oyuncularla buluşacak.

EA Sports FC 27'nin çıkacağı platformlar şöyle:

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X|S

Xbox One

PC

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Buna göre EA Sports FC 27, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'nin yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One için de yayımlanacak.

Nintendo tarafında ise oyun hem Nintendo Switch hem de Nintendo Switch 2 üzerinde yer alacak. PC oyuncuları da EA Sports FC 27'yi oynayabilecek.