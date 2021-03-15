Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti ayrılık iddiaları sonrası bir açıklama yaptı. Independent Türkçe'nin CNN'den aktardığına göre; İkili ortak açıklamayla ayrılık iddialarını reddetti.

Açıklamada, "Bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz" denildi.

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den ayrılık iddialarına yanıt - 4

TMZ’ye verilen ayrı açıklamadaysa çift, ayrılığa ilişkin "Haberlerin tamamının yanlış olduğunu" ifade etti.

People dergisine konuşan bir kaynak ise "Asla resmi olarak ayrılmadılar, bunun üzerine konuştular ancak hala birlikteler. Zor bir dönemden geçiyorlar. Fakat ayrılmadılar" ifadelerini dile getirdi.

