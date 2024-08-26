Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ayrılığında gündem olan iddia: Ünlü siyasetçinin kızıyla...

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Affleck çifti ayrılıklarının üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından evlenmişlerdi. 2 yıllık evliliklerinde çalkantılar yaşayan çift boşanma kararı aldı. Taraflardan ayrılığın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmazken boşanma sebebine dair bir iddia gündem oldu.

İlk olarak Kasım 2002'de nişanlanmış ancak 2003 yılında yapılması planlanan düğün öncesinde yollarını ayırmıştı. 'Gigli' filminin setinde tanışmalarıyla başlayan 20 yıl sonra yeniden alevlendi ve çift 2022 yılında dünya evine girdi. 'Bennifer' çifti Las Vegas'ta üç gün süren büyük bir düğün yaparak günlerce konuşulmuştu.

Son dönemlerde ayrılıkları konuşulan ikiliden Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.

Çiftin neden boşanma kararı aldığına dair birçok iddia ortaya atılırken, Page Six'in haberine göre, Ben Affleck, Lopez'i değiştiğine inandırdı.

Affleck'in kendini 'değişmiş bir adam' olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bunu göremediği söylendi. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin 'kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması' nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

Yeni bir iddia ayrılık sebebinin bambaşka olduğunu öne sürdü.

GÜNDEM OLAN İDDA

Son çıkan iddiaya göre Ben Affleck ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i, siyasetçi Robert Kennedy'nin 36 yaşındaki kızı Kick Kennedy ile aldatıyor.

1963'te uğradığı suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy'nin kızı olan Kick Kennedy hakkında çıkan bu iddia şimdiden çok konuşuldu.