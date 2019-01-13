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Jeofizik Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Rufai Çınar'dan yeni ve güvenilir kıble bulma yöntemi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
GÜNDEM  | 13.01.2019 10:26 | Son Güncelleme

Jeofizik Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Çınar, üzerinde çalıştığı araştırma ile kıble ve yön tayininde yeni ve güvenilir bir model keşfettiğini açıkladı.

Jeofizik Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Rufai Çınar'dan yeni ve güvenilir kıble bulma yöntemi

Jeofizik Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Rufai Çınar, bu güne kadar kıble tayininde en çok kullanılan yöntemin güneş kıble saati ve pusula olduğunu anlattı: "Herhangi bir şehrin kıble tespitinde kıble saati doğru bir yöntem olmakla beraber, ancak gün içerisinde kıble saatinin geldiği zamanda iki veya üç dakika içerisinde uygulama imkanı bulunmaktaydı. Pusula yönteminde ise pusula kıbleyi değil, manyetik kuzey ve güneyi göstermektedir. Bilindiği üzere her şehrin kıble açısı farklı olduğundan dolayı bu açının bilinerek pusula üzerinde güneyden doğuya veya batıya doğru kıble açısı kadar saptırılarak bulunması esasına dayanır. Ancak, pusula manyetik ortamlardan (bina içerisindeki kiriş, kolon, tabla) ve baz istasyonları, telefonları etkilendiği için kuzeyi veya güneyi değil de farklı yönleri gösterebilmektedir. Ayrıca pusuladaki hassasiyet en düşük 5 derece olup, pusulanın salınımı da eklendiği zaman 7-8 derece fark etmektedir."
Kıbleden 5 derece sapıldığı zaman Kabe’den 177 kilometre, 10 derece sapıldığı zaman da 355 kilometre fark ettiğini vurgulayan Çınar şöyle devam etti: "Bu çok büyük bir hata oranıdır. Değil Kabe’yi tutturmak Mekke şehri dahi tutturulamaz. Zaten 24 dereceden sonrası Suudi Arabistan’ın dışına çıkılmaktadır. Bizim bulduğumuz metotta ise Kabe’nin kıble açısı ve Güneş'in yatay açısı (azimut) 1 derecenin onda bir hassasiyetinde hesaplanmakta ve pusuladan daha büyük bir çember üzerinde Güneş'in ve kıblenin yönleri gösterilmektedir."

Kullanıcıların yapacağı tek şeyin https://www.errufai.com/Aylik-Namaz-Vakitleri-Kible.html arama kısmına bulunduğu il, ilçe veya köyü yazarak harita üzerinde konumunu tespit etmek, sonra telefonunu yan çevirerek telefonda bulunan Güneş resmi ile gökyüzündeki Güneş'i (+) işareti ile hizalamak olduğunu anlatan Çınar şu ifadeleri kullandı: "Çember üzerindeki kıble yazan yeşil küçük daire sizin gerçek kıblenizdir. Bu metodu gökyüzünde Güneş'in olduğu her saat ve her dakika uygulayabilirsiniz. Yanılma ve hata payı yoktur. Yeter ki siz konumunuzu doğru girin ve Güneş'i hizalayın."

Çınar, geceleri de ayın konumuna göre kıble, gerçek kuzey ve gerçek güneyi tespit etmek için çalışmalarını devam ettirmekte olduğunu, bir veya iki hafta içerisinde bunun da hazır olacağını sözlerine ekledi.

Çalışmanın tüm dünya Müslümanlarının internet olmadan da kullanabilmesi için uygulama şekline dönüştürülmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Çınar, uygulamayı yazabilecek gönüllü kişilerin kendisiyle irtibata geçmesini beklediğini söyledi.

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