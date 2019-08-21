Jeremain Lens'e PSV kancası

Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'e Hollanda'dan talip çıktığı iddia edildi.
Hollanda basınından NOS'ta yer alan habere göre; Hirving Lozano'yu Napoli'ye satmaya hazırlanan PSV Eindhoven, Jeremain Lens'i gündemine aldı.
LİSTEDE İLK SIRADA DEĞİL
Hollanda ekibinin listesinde Jeremain Lens ile birlikte dört oyuncunun yer aldığı belirtildi. Ancak Beşiktaşlı yıldızın listenin ilk sırasında bulunmadığı belirtildi.
PSV Eindhoven'da 2010-2013 yılları arasında forma giyen Jeremain Lens, 138 maçta 43 gol, 48 asistlik performans sergilemişti. 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 37 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.
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