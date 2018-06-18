SPOR

Jeremain Lens'e West Bromwich Albion talip oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.06.2018 09:40 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon beklenen performansı sergileyemeyen Jeremain Lens'e İngiltere'den talip çıktı. West Bromwich Albion'ın Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Jeremain Lens'e West Bromwich Albion talip oldu!

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon gösterdiği etkisiz performans nedeniyle gözden düşen Jeremain Lens’e, İngiliz ekibinin yakın ilgisi olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş, önümüzdeki sezon sağ açık bölgesinde Ricardo Quaresma'nın oynamadığı maçlarda, Lens'e şans vermeyi düşünmüyor. Tecrübeli hocanın, bu bölge için transfer istemediği ve yönetime "Gökhan Töre'ye güvenelim" mesajı verdiği öğrenildi.

Siyah- beyazlılarda gözden çıkarılan Jeremain Lens için bir dönem F.Bahçe'de de sportif direktör olarak görev yapan Terraneo'nun takımı West Bromwich Albion ile görüşmeler sürüyor.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Guti Real Madrid'le sözleşme uzattı ve Beşiktaş'ı reddetti!Guti Real Madrid'le sözleşme uzattı ve Beşiktaş'ı reddetti!
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Jeremain Lens West Bromwich Albion

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Güney Kore Teknik Direktörü Shin Tae-yong’dan inanılmaz taktik!

Güney Kore Teknik Direktörü Shin Tae-yong’dan inanılmaz taktik!

Fernando Muslera'ya Watford'dan teklif!

Fernando Muslera'ya Watford'dan teklif!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jeremain Lens'e West Bromwich Albion talip oldu!

Jeremain Lens'e West Bromwich Albion talip oldu!

Guti Real Madrid'le sözleşme uzattı ve Beşiktaş'ı reddetti!

Guti Real Madrid'le sözleşme uzattı ve Beşiktaş'ı reddetti!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

İngiliz basını Beşiktaş'ın Pedro Obiang ile ilgilendiğini iddia etti

İngiliz basını Beşiktaş'ın Pedro Obiang ile ilgilendiğini iddia etti

Şenol Güneş maaşında indirime gidecek!

Şenol Güneş maaşında indirime gidecek!

Quaresma için Beşiktaş'a 12 milyon euroluk teklif!

Quaresma için Beşiktaş'a 12 milyon euroluk teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.