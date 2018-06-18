Jeremain Lens'e West Bromwich Albion talip oldu!

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon gösterdiği etkisiz performans nedeniyle gözden düşen Jeremain Lens’e, İngiliz ekibinin yakın ilgisi olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş, önümüzdeki sezon sağ açık bölgesinde Ricardo Quaresma'nın oynamadığı maçlarda, Lens'e şans vermeyi düşünmüyor. Tecrübeli hocanın, bu bölge için transfer istemediği ve yönetime "Gökhan Töre'ye güvenelim" mesajı verdiği öğrenildi.

Siyah- beyazlılarda gözden çıkarılan Jeremain Lens için bir dönem F.Bahçe'de de sportif direktör olarak görev yapan Terraneo'nun takımı West Bromwich Albion ile görüşmeler sürüyor.

