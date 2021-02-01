Jeremain Lens, Fatih Karagümrük'te!

İşte Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama:
Jeremain Lens Karagümrük’te!
Takımımız, Beşiktaş’tan Jeremain Lens’i kadrosuna kattı. Kariyerine doğduğu ülke Hollanda’da Ajax altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV’de forma giydi."
Beşiktaş JK: "Profesyonel futbolcularımızdan Jeremain Lens’in 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Jeremain Lens’e yeni takımında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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