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Jeremain Lens, Fatih Karagümrük'te!

01.02.2021 22:34 | Son Güncelleme:
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Jeremain Lens, Fatih Karagümrük'te!

Beşiktaş'ta kadro dışı olan futbolcurdan olan Jeremain Lens, Karagümrük'e imza attı.

İşte Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama:

Jeremain Lens Karagümrük’te!

Takımımız, Beşiktaş’tan Jeremain Lens’i kadrosuna kattı. Kariyerine doğduğu ülke Hollanda’da Ajax altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV’de forma giydi."

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI

Beşiktaş JK: "Profesyonel futbolcularımızdan Jeremain Lens’in 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Jeremain Lens’e yeni takımında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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