Jeremain Lens'in son hali herkesi şaşırttı

Beşiktaş'ın Sunderland'den önce 1.5 milyon Euro'ya kiraldağı daha sonra 4 milyon Euro'luk bonservisini aldığını Jeremain Lens'in bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Siyah Beyazlılar ile en son maçına geçen sezonun ikinci haftasındaki Antalyaspor karşısında çıkan Hollandalı, daha sonra kadro dışı bırakıldı.

Geçen sezon Fatih Karagümrük'e kiralık giden ancak burada da tutunamayan Lens'in son durumu ise dikkat çekti.

JEREMAIN LENS BEŞİKTAŞ'TAN NE KADAR ALIYOR?

34 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 4 sezon için garanti ücret anlaşması yapmıştı. Buna göre Hollandalı,

2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Euro

2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Euro

2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Euro

2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Euro'ya imza atmıştı.



