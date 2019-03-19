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Jeremain Lens'ten ayrılık açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.03.2019 19:18 | Son Güncelleme

Jeremain Lens'ten ayrılık açıklaması... Lens, "Beşiktaş'ı bırakacağım gibi söylentiler olsa da çalışmalarıma devam ediyorum" paylaşımında bulundu.

Jeremain Lens'ten ayrılık açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giyen ve alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Jeremain Lens sosyal medya hesabından ayrılık durumu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ücreti ödenmediği taktirde kulüpten ayrılması beklenen Jeremain Lens sosyal medya hesabından bir paylaşımdan bulundu.

Lens, "Beşiktaş'ı bırakacağım gibi söylentiler olsa da çalışmalarıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş ile 29 karşılaşmada forma giyen Hollandalı oyuncu 5 gol, 9 asist ile oynadı. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jeremain Lens Beşiktaş

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