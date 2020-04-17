Jeremain Lens'ten flaş ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ta kulüpten izin alarak ülkesi Hollanda'ya giden Jeremain Lens, ayrılık iddialarına yanıt vererek "Hollanda'ya kaçtı!" yönündeki iddialara tepki gösterdi.
Jeremain Lens, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Hakkımda çok şey yazıldı. İnternette ve medyada Hollanda'ya kaçtığım yönünde söylentiler okudum. Böyle bir şey yok. Beşiktaş'ta hala 2 yıllık sözleşmem var ve şu anda oynuyorum. Ayrılmak için bir nedenim yok." ifadelerini kullandı
Jeremain Lens bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Hollandalı futbolcu tüm kulvarlarda 22 maçta görev yaptı. Lens'in Beşiktaş kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.
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