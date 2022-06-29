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Jese Rodriguez kimdir, aslen nereli? Ankaragücü'ne transfer olan Jese Rodriguez kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

29.06.2022 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü'nün Jese Rodriguez'i transfer ettiği haberi sonrası ünlü futbolcunun hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Rodriguez, bir dönem Real Madrid ve PSG gibi dev takımların formasını giymişti. Peki Jese Rodriguez kimdir, aslen nereli? Ankaragücü'ne transfer olan Jese Rodriguez kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Jese Rodriguez kimdir, aslen nereli? Ankaragücü'ne transfer olan Jese Rodriguez kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Jese Rodriguez, Ankaragücü'ne transfer oldu. Ankaragücü; Real Madrid, PSG gibi takımlarda yer almış olan 29 yaşındaki forvet Jese Rodriguez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Jese Rodriguez kimdir?

JESE RODRIGUEZ KİMDİR?

Jese Rodriguez'in tam ismi Jese Rodriguez Ruiz'dir. Ünlü futbolcu, 26 Şubat 1993 tarihinde ve İspanya 'nın Kanarya Adaları Özerk Bölgesi'nin Santa Cruz de Tenerife şehri ile beraber başkenti olan Las Palmas de Gran Canaria'da dünyaya gelmiştir.

Rodriguez, oldukça küçük yaşlarda futbola başlangıç yapmıştır. Ünlü forvet, 2003-2005 arası El Pilar'da, 2005-2007 senelerinde ise Gran Canaria'da forma giymiştir. Ayrıca başarılı isim 2012 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda attığı 5 golle krallıkta zirvede yer almıştır. Yıldız golcü, İspanyol temsilcisi ile 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'er kez La Liga, İspanya Kral Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları elde etmiştir.

Real'de Avrupa'nın gözde forvetleri arasında bulunan yetenekli isim, Ağustos 2016 tarihinde 25 milyon Euro bonservisle PSG'ye transfer olmuştur. Sonrasında kariyerinde hızlı bir düşüş yaşayan isim PSG kadrosunda kendisine yer bulamamıştır. Ocak 2019 tarihinde Betis'e imza atmış ve sonrasında 2 milyon Euro ücretle Portekiz'in köklü takımlarından olan Sporting'e kiralık olarak gitmiştir. Sonrasında PSG'ye dönmüştür.

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MKE Ankaragücü
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