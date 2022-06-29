Jese Rodriguez, şimdiye dek 6 farklı takımda oynadı. Ankaragücü imzaların atıldığını duyurdu. Peki Jese Rodriguez kimdir? Jese Rodriguez nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yıldız futbolcunun, hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

JESE RODRİGUEZ KİMDİR?

Jese Rodriguez'in tam adı Jese Rodriguez Ruiz 'dir.

Jese Rodriguez 26 Şubat 1993 yılında İspanya 'nın Kanarya Adaları Özerk Bölgesi'nin Santa Cruz de Tenerife şehri ile birlikte başkenti olan Las Palmas de Gran Canaria'da doğdu.

JESE RODRİGUEZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2003-2005 arası El Pilar'da, 2005-2007 arası ise Gran Canaria'da forma giyen Jese, Real Madrid'in dikkatini çekti. Dünya devi Madrid'in altyapısında dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu, Castilla'da attığı gollerle ön plana çıktı ve A takım kadrosuna dahil edildi.

2012 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda attığı 5 golle krallıkta zirvede yer alan Jese'nin ilerleyen yıllarda üst düzey bir forvet olması bekleniyordu. Castilla'da 80 maçta 33 gol, 18 asistle oynayan Jese, 2011-2016 yılları arasında oynadığı Real Madrid'de ise 94 maça çıktı.

18 gol, 15 asistle skora katkı sağlayan yıldız golcü, İspanyol temsilcisi ile 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'er kez La Liga, İspanya Kral Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.



