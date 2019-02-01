Jessica Biel’i, eşi Justin Timberlake sosyal medyada ifşa ederse...

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ÜNLÜLER  | 01.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

Justin Timberlake'in doğum günü kutlamasına giderken yolda uyuyakalan Jessica Biel’i, eşi kameraya alıp sosyal medyada ifşa etti. Bu onlar sosyal medyaya damga vurdu.

Seyirciler onun günlük hayatında nasıl olduğunu hayal edemese de Hollywood’un en beğenilen kadınlarından biri olan Jessica Biel de zaman zaman şekerleme yapabilir.

Şarkıcı Justin Timberlake ile evli olan ve üç yaşındaki Silas’ın annesi Jessica Biel, şekerleme yaparken eşi tarafından sosyal medyada ifşa edildi.

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Eşi Timberlake’in 39’uncu doğum gününü kutlamak için dışarı çıkan Biel, kutlamaya giderken yorgunluğuna yenik düştü.

Timberlake de karısının uyuyakalan halini videoya alarak sosyal medyada paylaştı.

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Videoda, Timberlake kendisi için doğum günü şarkısı söylerken görülüyor. Kamera açısını değiştirdiğinde ise karısını şekerleme yaparken gösteriyor.

Timberlake sesini daha da yükseltince Biel uyanıyor ve “Büyük geceye hazırlanıyordum. Sadece hazırlanıyordum” diyor.

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Videoya sosyal medyadan pek çok yorum yağarken, pek çok kullanıcı, “O bir anne ve uyumasına izin ver” benzeri yorumlar yazdı.

Justin Timberlake ile Jessica Biel, 2007 yılından bu yana birlikte.

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2011 yılında nişanlanan çift, aynı yıl İtalya’da evlendi ve 2015 yılında Silas Randall adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

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Jessica Biel

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