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Jessika Power, yeşil bikinisiyle paylaştı

27.03.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Married At First Sight yarışmasıyla şöhreti yakalayan Jessika Power, yeşil ipli bikinisi ve beyaz gösterişli gözlükleriyle plaj keyfini herkesle paylaştı.

Jessika Power, yeşil bikinisiyle paylaştı

Jessika Power, yeşil ipli bir bikiniyle poz vererek hayranlarından tam puan aldı. Sörf tahtası önünde, büyük beyaz gözlükleriyle çok havalı görünen Power’ın fotoğrafı anında beğeni yağmuruna tutuldu.

26 yaşındaki televizyon ünlüsünün paylaştığı fotoğrafın altı, hayranlarından gelen övgü dolu sözlerle doldu taştı.

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JESSİKA POWER: “İLAÇ KULLANDIM”

Jessika Power, katıldığı bir radyo programında yarışma esnasında ilişkiye başlayıp daha sonra ayrıldığı Dan Webb hakkında da konuştu. Dan Webb’le ayrılığının onu kötü etkilediğini ve yaşananlar yüzünden ilaç kullanmaya başladığını söyleyen Jessika Power o günler şu sözlerle anlattı:

"Dan ve ben ayrıldığımızda gerçekten acı çektim çünkü sadece Avustralya halkının gözünde aldatan kadın olmakla ilgili nefret dolu sözler almıyordum, o zaman 'bunu hak ediyorsun' diyerek nefret alıyordum. Daha sonra, Dan'in ilişkimiz sırasında biraz kararsızlık yaşadığı kızlardan ekran görüntüsü mesajları alıyordum."

Jessika Power canlı yayında soyundukça soyundu... Erkek arkadaşı da eşlik ettiJessika Power canlı yayında soyundukça soyundu... Erkek arkadaşı da eşlik etti


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