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Jet hızında kilo verdiriyor: Pişmanlık çorbası

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hızlı bir şekilde kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel'in pişmanlık çorbası tarifi tam da size göre. İşte jet hızında kilo verdiren çorbanın detayları.

Jet hızında kilo verdiriyor: Pişmanlık çorbası

Birkaç gündür yemekleri fazla kaçırdıysanız ve vücudunuz ödem topladıysa ve kilonuzda ufak oynamalar başladıysa imdadınıza pişmanlık çorbası yetişecek. Öğle ve akşam yemeğinizde içeceğiniz bir kase pişmanlık çorbası ile kilolarınıza veda edin. İşte çorbanın tarifi ve yapılışı.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı keten tohumu veya chia tohumu
1 çay bardağı haşlanmış barbunya
2 adet kabak
5 dal beyaz lahana
2 yemek kaşığı pilavlık bulgur
3 adet sivri biber
2 adet orta boy kuru soğan
3 diş orta boy sarımsak
1 tatlı kaşığı taze zencefil
1 yemek kaşığı domates salçası
2 lt su

YAPILIŞI

Soğan ve sarımsağın kabuklarını soyup dilimleyin ve büyük bir çorba tenceresine alın.

Bulgur ve barbunyayı yıkayıp süzdükten sonra çorba tenceresine ekleyin. Sivri biber, zencefil, lahana ve kabak doğrayıp diğer malzemelerin üzerine ilave edin.

Tencereye suyu ve salçayı alıp iyice karıştırın ve orta dereceli ateşte yaklaşık 40 dakika, soğanlar yumuşayana kadar pişirin. Çorba piştikten sonra el blender’ıyla çekip pürüzsüz kıvama getirin. En son chia tohumu veya keten tohumunu ekleyin.

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