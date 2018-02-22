Jet Sosyete 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yaşar isyan ediyor! (Jet Sosyete ilk bölüm izle)

Jet Sosyete yeni bölüm 2. fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Geçen Pazar günü ilk bölümü ile ekrana gelen Jet Sosyete, seyirciden büyük ilgi gördü ve günü reyting sıralamasında birinci olarak bitirdi. Gülse Birsel'in Avrupa Yakası ve Yalan Dünya sonrasında senaryosunu yazdığı 3. dizi olan Jet Sosyete dizisinde şirketin getir götür işlerini yapan Yaşar'ın genel müdür yapılması ve bir anda kendini sosyetenin içinde bulması ve sonrasında yaşadıkları ekrana getiriliyor. Usta oyuncu kadrosu ile Jet Sosyete yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. İşte Jet Sosyete yeni bölüm 2. fragmanı...

YAŞAR GÖREVDEN Mİ ALINIYOR?

Jet Sosyete yeni bölümde Yaşar'ın genel müdürlük macerası kısa mı sürecek? Şirketin sahibi Cengiz Özpamuk, oğlu Ozan'a ders vermek için genel müdürlükten onu alıyor. Ve aynı zamanda oturduğu villanın genel müdüre ait olduğunu söyleyerek orayı da boşaltmasını istiyor. Bu olaylar olurken Yaşar ise patrondan zam yapması için konuşmak istemektedir. Partonun onu çağırması ile telaşlanan Yaşar, genel müdürlük ile görevlendirilence ne yapacağını şaşırır. Fakat Yaşar'ın bu görevi uzun sürmeyecek gibi duruyordur. Cengiz, annesinin ısrarla söylemleri karşısında oğlunu eski görevine getirecek mi? İşte Jet Sosyete yeni bölüm 2. fragmanı...