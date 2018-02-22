Jet Sosyete 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yaşar isyan ediyor! (Jet Sosyete ilk bölüm izle)

Jet Sosyete yeni bölüm 2. fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Geçen Pazar günü ilk bölümü ile ekrana gelen Jet Sosyete, seyirciden büyük ilgi gördü ve günü reyting sıralamasında birinci olarak bitirdi. Gülse Birsel'in Avrupa Yakası ve Yalan Dünya sonrasında senaryosunu yazdığı 3. dizi olan Jet Sosyete dizisinde şirketin getir götür işlerini yapan Yaşar'ın genel müdür yapılması ve bir anda kendini sosyetenin içinde bulması ve sonrasında yaşadıkları ekrana getiriliyor. Usta oyuncu kadrosu ile Jet Sosyete yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. İşte Jet Sosyete yeni bölüm 2. fragmanı...
YAŞAR GÖREVDEN Mİ ALINIYOR?
Jet Sosyete yeni bölümde Yaşar'ın genel müdürlük macerası kısa mı sürecek? Şirketin sahibi Cengiz Özpamuk, oğlu Ozan'a ders vermek için genel müdürlükten onu alıyor. Ve aynı zamanda oturduğu villanın genel müdüre ait olduğunu söyleyerek orayı da boşaltmasını istiyor. Bu olaylar olurken Yaşar ise patrondan zam yapması için konuşmak istemektedir. Partonun onu çağırması ile telaşlanan Yaşar, genel müdürlük ile görevlendirilence ne yapacağını şaşırır. Fakat Yaşar'ın bu görevi uzun sürmeyecek gibi duruyordur. Cengiz, annesinin ısrarla söylemleri karşısında oğlunu eski görevine getirecek mi? İşte Jet Sosyete yeni bölüm 2. fragmanı...
JET SOSYETE İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır. Jet Sosyete ilk bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.
JET SOSYETE OYUNCULARI
Çağlar Çorumlu - Yaşar Yüksel
Derya Karadaş - Safiye Yüksel
Cengiz Bozkurt - Cengiz Özpamuk
Gülse Birsel - Gizem Özpamuk
Sarp Apak - Ozan Özpamuk
Bartu Küçükçağlayan - Gündüz Şahin
Ayşenil Şamlıoğlu - Zahide Özpamuk
Hasibe Eren - Pelin Soner
Enis Arıkan - Tonguç (Tony) Pehlivan
Şahin Irmak - Talip
Aslı Bekiroğlu - Melike Şahin
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