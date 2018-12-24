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Jet Sosyete dizisi yeni yılı Sertab Erener'le karşılayacak!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 24.12.2018 22:38 | Son Güncelleme

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Hakan Algül'ün ise yönetmen koltuğunda oturduğu 'Jet Sosyete' seti, geçtiğimiz günlerde müzik dünyasının en büyük yıldızlarından birini ağırladı. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde dizinin kahramanları, yeni yıla Sertab Erener'le girecek.

Zengin oyuncu kadrosu, birbirinden farklı karakterleri ve kahkaha dolu hikayesiyle izleyicileri Çarşamba akşamı TV8'e çeken 'Jet Sosyete', yeni yıl öncesi geri sayımı sürpriz bir isimle yapacak. Bu hafta yayınlanacak yeni bölümde dizinin sakinleri, Sertab Erener konseriyle yeni yıla girecek.

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Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Nursena Yılmaz ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun yer aldığı çekimlerde oyuncular, ünlü yıldızın şarkılarıyla coştular. Çekimlerden önce tüm ekiple bir araya gelen Erener, aralarda da oyuncularla sohbet etti.

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'Öyle De Güzel' ve 'Kime Diyorum' adlı şarkılarını seslendiren sanatçı, çekimlerin sonunda tüm oyuncularla fotoğraf çektirip yeni yıl pastasını kesti.

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'Jet Sosyete', yeni bölümüyle 26 Aralık Çarşamba saat 20:00'da TV8 ekranlarına gelecek.

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jet sosyete sertab erener yılbaşı TV8

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