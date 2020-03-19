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  4. Jet Sosyete dizisine Kadir Doğulu damga vuracak? Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman?

Jet Sosyete dizisine Kadir Doğulu damga vuracak? Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 19.03.2020 19:48 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı, Puhutv'de yayınlanan komedi dizisi Jet Sosyete yeni sezona başlıyor. BKM yapımı Jet Sosyete dizisi yeni sezon 16. bölümde sürpriz bir ismi ağırlıyor.

Jet Sosyete dizisine Kadir Doğulu damga vuracak? Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman?

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 16’ıncı bölümüyle devam ediyor. Dizinin yeni bölümüne Alara’nın spor hocası Kenan rolüyle Kadir Doğulu konuk olacak.

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Jet Sosyete’de bu hafta, Cengiz’in güzel bir estetisyenle sosyal medyada takipleşmesi Gizem’de aldatılma şüphelerine neden olurken diğer yanda İlayda’nın hoşlandığı spor hocası Kenan’ın uyguladığı diyet ve idman programı Alara’ya zor günler yaşatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kadir doğulu, jet sosyete,

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