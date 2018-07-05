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Jet Sosyete'nin kanalı değişti! Jet Sosyete hangi kanalda?

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzası taşıyan ve geçen sezon Star Tv'de izleyici ile buluşan 'Jet Sosyete'nin kanalı değişti. Jet Sosyete hangi kanalda yayınlanacak?

Jet Sosyete'nin kanalı değişti! Jet Sosyete hangi kanalda?

Jet Sosyete dizisinin kanalı değişti. Ayrıntıları Cengiz Semercioğlu bugünkü köşe yazısında kaleme aldı:

“Acun Ilıcalı, ‘Survivor’ı Dominik’ten taşır mı?” diye sormuştum yarışmanın kameramanı adada korkunç bir cinayete kurban gittikten sonra...

Ali Eyüboğlu, taşıyabileceğini ve “Survivor” için yeni lokasyon aradığını yazdı Acun’un.

Bu arada TV8’de başlayacak yeni dizilerin ve yapımların haberini de verdi.

Bilerek mi yazmadı bilmiyorum ama sezonun en büyük haberini aktarmadı. Onu da ben söyleyeyim:

TV8’in dizi alanında yeni sezondaki en büyük bombası “Jet Sosyete” olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel jet sosyete

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