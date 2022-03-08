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Jet Sosyete’nin yıldızı Ecem Uzun evleniyor mu? Ecem Uzun düğün tarihi belli oldu mu? Sevgilisi kim?

08.03.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jet Sosyete’nin yıldızı Ecem Uzun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımların ardından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu. Peki Jet Sosyete’nin yıldızı Ecem Uzun evleniyor mu? Ecem Uzun düğün tarihi belli oldu mu? Sevgilisi kim? Ünlü oyuncunun paylaşımları ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Jet Sosyete’nin yıldızı Ecem Uzun evleniyor mu? Ecem Uzun düğün tarihi belli oldu mu? Sevgilisi kim?

Jet Sosyete’nin yıldızı Ecem Uzun, Instagram hesabının story kısmında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nişan gününden çekildikleri fotoğrafları paylaşan ünlü oyuncunun mutluluğu gözlerinden okundu. Bu kapdamsa Jet Sosyete’nin yıldızı Ecem Uzun evleniyor mu? Ecem Uzun düğün tarihi belli oldu mu? Sevgilisi kim? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ecem Uzun'un Instagram paylaşımları ile konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

JET SOSYETE'NİN YILDIZI ECEM UZUN EVLENİYOR MU?

Bir süre önce Deniz Şeremetli ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ecem Uzun 6 Mart Pazar günü nişanlandı. Çiftin düğün tarihinin belli olduğu öğrenildi.

Küçük Sırlar', 'Şeref Bey', 'Pulsar' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren Ecem Uzun'un nişan günü fotoğrafları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü oyuncunun mutluluğu gözlerinden okundu.

ECEM UZUN DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Ecem Uzun ile müstakbel eşi Deniz Şeremetli nişan gününde pastayı birlikte kesti. Çiftin bu yaz nikah yapacağı öğrenildi.

Ecem Uzun kimdir?

ECEM UZUN'UN SEVGİLİSİ KİM?

Ecem Uzun'un nişanlısı Deniz Şeremetli'dir.

Jet Sosyete’nin yıldızı Ecem Uzun evleniyor mu?

ECEM UZUN KİMDİR?

Ecem Uzun, 17 Haziran 1992 yılında doğdu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa ilk adımını Ülker reklamında attı. Daha sonra birçok dizide rol aldı.

Aliye, Geniş Zamanlar, Pulsar, Gönül Salıncağı ve Ah Kalbim gibi dizilerde önemli roller almıştır. Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizilerinin kadrosunda bulundu.

Asıl çıkışını 2016 yılındaki bir diğer Film projesi ile uluslararası alana da açılmış olan oyuncu Yeşim Ustaoğlu’nun yazıp yönettiği dram türündeki Tereddüt isimli filmle yakaladı. Tereddüt uluslararası film festivallerinde de gösterime girmiş böylece ününü Türkiye dışına taşırmayı da başardı.

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