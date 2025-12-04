Jimnastikte artistik jimnastik nedir, nasıl yapılır?

Spor bileşenlerden oluşan bir olgudur. Sporun merkezinde fiziksel performans mevcuttur. Ancak her spor branşının özgün bir felsefesi ve anlayışı mevcuttur. Sporcular başlangıç aşamasında birçok fizyolojik değeri geliştirmeye odaklanır. Hız, kuvvet, dayanıklılık ve çeviklik gibi faktörler spor dallarında çeşitlenir ve uzmanlık alanına göre yönelimler değişebilir. Bu ayrımı belirleyen branş içerisindeki rekabet ve anlayıştır. Yani branşlar arasında temel noktalarda benzerlikler mevcuttur.

Yarışma formatları ve sporcuların hedefleri branşların özgün bir yapıya ulaşmasını sağlamaktadır. Jimnastik sporunu temel atletizmden ayıran özellikler bu noktada belirginleşir. Artistik Jimnastik atletizmle ayrımda öne çıkan bir alt daldır.

Jimnastikte artistik jimnastik nedir?

Artistik jimnastik en popüler jimnastik branşıdır. Jimnastik içerisinde gövde bir konuma sahiptir. Diğer jimnastik branşları genellikle türevler halinde ortaya çıkmıştır. Artistik jimnastik sporcuların belirli bir alet veya zemin üzerinde gerçekleştirdiği hareket serileridir. Denge, esneklik, kuvvet ve koordinasyonun estetik bütünlükle sergilenmesi üzerine kurulur. Kadın ve erkekler kategorisine sahiptir. Kullandıkları alet ve hareket serileri farklıdır.

Artistik jimnastik spor ve sanat melezi bir türdür. Hareket serileri arasındaki geçiş ve uyum önemlidir. Her hareketin kusursuz şekilde uygulanması ve bir sonraki hareketle estetik olarak bağlanması gerekir. Geçiş (transition) puanlaması da hareketlerin uygulanması kadar önemlidir.

Artistik Jimnastikte kurallarda genel olarak Olimpik Komisyon kurallarına uyulur. Artistik Jimnastik olimpik olarak ilk kez 1896 Paris Olimpiyatları'nda erkekler kategorisinde düzenlenmiştir. Kadınlar kategorisi ise 1928 Olimpiyatları'na dahil edilmiştir. Artistik jimnastikte olimpik standartlarda farklı aletler kullanılır.

Artistik jimnastik nasıl yapılır?

Artistik jimnastik hareketleri alet ve uygulamalar kategorilere göre farklılık gösterir. Kadınlar kategorisinde müzik eşliğinde gerçekleştirilirken erkeklerde bu uygulama yapılmaz. Performans sırasında sergilenecek seriler ve muhtemel puanlandırma belirlidir. Sporcuların hareketleri zorluk derecelerine göre uygulama ve kombine etmelerine dikkat edilir.

Artistik jimnastikte hakemlerin kullandığı ölçüt ikiye ayrılır. Hakemler zorluk puanıyla hareketlerin doğasında yer alan fiziksel zorluğu ve uygulama puanıyla sporcunun performansını göz önünde bulundurur. Zorluk puanı yüksek hareketlerin tolere edilebilirliği görece daha yüksektir. Ancak uygulama açısından başarılı olan sporculara da avantaj sağlar. Ayrıca bazı hareketler ölüm ve sağlık riski taşıdığı için çeşitli zamanlarda yasaklanmıştır.

Örneğin, Sovyet sporcu Olga Korbut'in 1972 Olimpiyatları'nda yaptığı "Korbit Dönüşü" (ölüm dönüşü olarak da anılabilir) 1980 sonrasında yasaklanmıştır.

Artistik jimnastikte hareketlerin sınırlandırılması ve belirlenmesi disiplinlere göre değişir.

Kadın jimnastik türleri arasında 4 ana disiplin mevcuttur. İlki müzik eşliğinde yapılan dans ve akrobasi hareketlerinin olduğu "zemin" türüdür. İkinci olarak sporcunun koşarak atladığı ve üzerinde dönme, takla , burgu gibi hareketler yaptığı atlama masası (vault) yapılır. Üçüncü türde farklı yükseklikteki iki bar arasında geçiş, salınım ve dönüş hareketleri yapılan paralel bar mevcuttur. Dördüncü disiplin ise 10 santimetre genişliğinde ince bir alet üzerinde denge, zıplama ve dönüş serisi gerçekleştirilen denge masasıdır.

Erkekler kategorisinde kadınlarla benzer olarak zemin, atlama masası ve paralel bar yapılmaktadır. Farklı olan türler arasında, sporcunun havada iki halkayı tutarak güç ve kontrol hareketleri sergilediği halka, tek bir bar üzerinde salınım, dönüş ve serbest bırakma hareketleri gerçekleştirdiği barfiks ve üzerine çıkıp kollarıyla destek alarak vücudunu sürekli döndürdüğü kulplu beygir yer alır.