Jimnastikte denge aleti nedir, nasıl kullanılır?

Jimnastikte kullanılan jimnastik ekipmanları ve platformlar branşların çeşitlenmesini sağlamaktadır. Branşların koreografilerinde hedef farklılıkları olabilir. Denge aleti olimpiyatlarda kadınlar kategorisinde mevcutur.

Doğukan Bayrak

Jimnastik sporu içerisinde fiziksel hareket dizileri barındırır. Hareketler genel olarak çalışılabilir sabit bir döngüye sahiptir. Ancak jimnastiğin ayırıcı özelliği koreograf bir spor olmasıdır. Geçişler ve birleşimler önemlidir. Sporcunun birçok kalıptan bir dizin oluşturması gerekir. Bu sebeple içerisinde fiziksel yatkınlık ve zihinsel hayal gücünün uygulanmasını ve sunulmasını içermektedir.

Jimnastik içerisinde alt branşlara ayrılır. Branşlar arasındaki farklılık kullanılan yardımcı ekipman ve platformlardır. Branşlarda temel fiziksel özellikler birbirlerine benzerdir. jimnastik sporcusunun güçlü bir core kuvvetine, esneklik, çeviklik ve estetik dizine sahip olması gerekir. Branşlar arasındaki çeşitlenme görece odak noktalarıyla ilgilidir. Denge, kuvvet, çeviklik ve esneklik gibi faktörlerde öncelik değişimleri yaşanabilir.

Kadın ve erkek kategorilerinde uygulama farklılıkları mevcuttur. Jimnastikte denge aleti genel olarak kadınlar kategorisinde kullanılır.

Jimnastikte denge aleti nedir?

Jimnastik denge aleti (balance beam) olimpik bir branştır. Olimpiyatlarda sadece kadınlar kategorisinde mevcuttur. Diğer organizasyonlarda ve amatör seviyelerde erkekler de kullanabilir. Denge aleti, uzun ve dar bir yapıdadır. Yükseklik ise belirli standartlara göre ayarlanmıştır. Önceliği denge olduğu için bu isimle anılır. Yüksek seviyede vücut koordinasyonu ve vücut dengesi gerektirir.

Aletin standart ölçüleri olarak uzunluğu 5 metre, genişliği 10 santimetre ve yüksekliği 125 santimetre civarındadır. Sporcuların alet üzerinde dengede durarak bir dizi hareketleri estetik bir performansla sunmaları puanlanır. Hareketlerin uygulanması ve hareketler arası geçiş değerlendirilir. Sporcunun bir harekette çok başarılı olması ekstra bir puan avantajı sağlamaz. Değerlendirme kriteri ayrı değerlendirilen dizilerin birleşik sonucudur.

Alet üzerinde başlangıç, uygulama ve bitiriş aşamaları önemlidir. Denge aletinde sendeleme, denge kaybı ve düşme puan kaybına sebep olur. Denge aleti yarışmaları, FIG (Uluslararası Jimnastik Federasyonu) kurallarına göre puanlanır. Puanlama iki ana kategoriye ayrılır. İlk olarak hareketin zorluğu (difficulty) ve sonrasında yürütme (execution) baz alınır. Yani hareketin zorlu olması tek başına yeterli değildir. Sporcunun dizin planlamasında risk alması anlamına gelir. Her hareket kusursuz uygulanmalıdır.

Jimnastikte denge aleti nasıl yapılır?

Jimnastikte denge hareketi üzerindeki hareket dizinleri sporcu tarafından derin bir planlama evresinden geçer. Enerji yönetimi ve fiziksel kabiliyet önemlidir. Sporcunun tüm dizinleri prova etmesi ve risk yönetimini doğru kurması gerekir. Hareketler çeşitli başlıklar altında gerçekleştirilir.

Denge aletinde ilk olarak yürüyüş temel seviyedir. Denge aleti üzerinde ileri, geri ve yan yürüyüştür. Yürüş aşaması hareketler arasında başlangıç ve geçiştir. Sporcuya hazırlanmada zaman aralığı sunar.

Geçişlerde kullanılan yöntemler birisi de dönüşlerdir. Sporcu alet üzerinde tek veya çift ayakla dönerek pozisyonunu değiştirebilir ve güçlü tarafından hareket dizayn edebilir. Denge aletinde giriş aşamasından sonra orta seviye zorlukta atlayış ve sıçramalar (Jumps/hops) yer alır. Sporcu alet üzerinde ileri ve geri zıplayışlar gerçekleştirir. Bu dengenin sağlanmasına yönelik güçlü bir göstergedir.

Jumps/hops evresinde inişler ve geçişlerde sendeleme ve bekleme yaşanmaması önemlidir. Düşük ve yüksek zıplamalar (leaps) ise estetik performansın gösterildiği zıplama evresidir. Sporcu ileriye doğru uzun adımlar gerçekleştirir. Denge aletinde en zorlu kısım ise akrobatik serilerdir. Akrobatik hareketler (handsprints, tumble ve flips) eller veya ayaklar üzerinden yapılan takla ve el destekli dönüşlerdir.

