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Joachim Löw: Fenerbahçe'nin kalbimde yeri var

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2020 07:56 | Son Güncelleme

Türkiye ile özel maçta karşılaşacak olan Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye ile ilgili çok güzel anıları olduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri var. Türkiye'yi seviyorum" dedi.

Joachim Löw: Fenerbahçe'nin kalbimde yeri var

Bir dönem Fenerbahçe ve Adanaspor'u çalıştıran Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye ile oynanacak özel maç öncesi açıklamalarda bulundu.

TRT SPOR'a konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye ile ilgili her zaman çok güzel anılarım var. Türkiye'de çok güzel zaman geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. Fenerbahçe'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri var. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye her zaman kalbimde ve aklımda" dedi.

GÜNEŞ VE MİLLİLERE ÖVGÜ

Türkiye'nin iyi bir hava yakaladığını kaydeden Löw, "Türkiye Milli Takımı Şenol Güneş ile çok iyi bir hava yakaladı. Bunu da Fransa maçlarında çok iyi gösterdiler. Bilhassa defansif olarak ve bire bir teknik olarak çok iyi oyunculara sahipler. Türkiye Milli Takımı'nın çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(AA)

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