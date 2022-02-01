SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Joachim Löw kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe teknik direktör Joachim Löw ile anlaştı mı?

Joachim Löw kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe teknik direktör Joachim Löw ile anlaştı mı?

01.02.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joachim Löw ile ilgili basına yansıyan haberler Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli ekibi geçici olarak Zeki Murat Göle çalıştırmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Joachim Löw ile el sıkıştığı şeklinde çıkan haberler sonrası Joachim Löw kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe teknik direktör Joachim Löw ile anlaştı mı? konu başlıkları araştırılıyor. İşte detaylar...

Joachim Löw kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe teknik direktör Joachim Löw ile anlaştı mı?

Joachim Löw ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Alman eski futbolcu ve teknik direktör Joachim Löw ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı aktarılırken bu durum daha şimdiden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Ünlü teknik direktör Joachim Löw'ün hayatı ve biyografisi Fenerbahçe teknik direktör Joachim Löw görüşmesinin detaylarını sizler için derledik.

Joachim Löw kimdir? Fenerbahçe teknik direktör Joachim Löw ile anlaştı mı?

JOACHİM LÖW KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Joachim Löw 3 Şubat 1960 tarihinde Schönau, Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Alman eski futbolcu ve teknik direktör Joachim löw, Almanya ile 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı almayı başararak adından söz ettirmişti.

Löw 1978 yılında kariyerine 2. Bundesliga takımlarından SC Freiburg'da başladı. İki kez döndüğü (1982, 1985) takım en çok gol attığı takım oldu.

1980 yılında Bundesliga'da mücadele eden VfB Stuttgart takımına transfer oldu. Ama ilk 11'e girmekte zorluk yaşayan futbolcu sadece dört maçta forma giydi.

1981-82 sezonunda Eintracht Frankfurt'ta oynadı. Oynadığı 24 maçta 5 gol attı. Sonraki yıl Freiburg'a döndü. 1982-83 sezonunda 2. Bundesliga'da 34 maça çıktı ve 8 gol attı. 1983-84 sezonunda yine 2. Bundesliga'da 31 maçta 17 gol attı. 1984-85 sezonunu Bundesliga'da Karlsruher SC takımında geçirdi. Çıktığı 24 maçta 2 gol attı. Sonraki sezon yine Freiburg'a döndü. Dört yıl boyunca 116 maça çıktı ve 38 gol attı. Kariyerini İsviçre'de FC Schaffhausen (1989-1992) ve FC Winterthur (1992-1994) takımlarında oynayarak bitirdi.

Löw ayrıca dört kez Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı adına forma giydi.

Joachim Löw kimdir? Fenerbahçe teknik direktör Joachim Löw ile anlaştı mı?

JOACHİM LÖW HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

1994-1995 Frauenfeld
1996-1998 Stuttgart
1998-1999 Fenerbahçe
1999-2000 Karlsruher
2001-2001 Adanaspor
2001-2002 Tirol Innsbruck
2003-2004 Austria Wien
2004-2006 Almanya (Yardımcı antrenör)
2006-2021 Almanya

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR JOACHİM LÖW İLE ANLAŞTI MI?

Joachim Löw ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç görüşme gerçekleştirdi. Löw'ün bir önceki görüşmede şartlarının kabul edilmesi durumunda Fenerbahçe'yi çalıştıracağını söylemesinin ardından Ali Koç kararını verdi.

Joachim Löw'ün şartlarını uygun bulan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alman teknik direktör ile son bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar yeni sezon için el sıkıştı. Dünya Kupası apoleti bulunan Alman teknik direktörün 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ali Koç, Löw ile anlaştı! İşte sözleşmesi...Ali Koç, Löw ile anlaştı! İşte sözleşmesi...
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Löw'ün özel isteğiyle...Fenerbahçe transferde gaza bastı! Löw'ün özel isteğiyle...
Başkan Elmas açıkladı! "Prensip anlaşmasına vardık"Başkan Elmas açıkladı! "Prensip anlaşmasına vardık"
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Futbol sahalarında görülmemiş olay!

Futbol sahalarında görülmemiş olay!

1 dolar bile ödemeden dünya yıldızı aldılar!

1 dolar bile ödemeden dünya yıldızı aldılar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Endişelenmeyin" dediler ama...

"Endişelenmeyin" dediler ama...

Farkında olmadan migren atağını tetiklemeyin

Farkında olmadan migren atağını tetiklemeyin

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.