Joachim Löw kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe teknik direktör Joachim Löw ile anlaştı mı?

Joachim Löw ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Alman eski futbolcu ve teknik direktör Joachim Löw ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı aktarılırken bu durum daha şimdiden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Ünlü teknik direktör Joachim Löw'ün hayatı ve biyografisi Fenerbahçe teknik direktör Joachim Löw görüşmesinin detaylarını sizler için derledik.

JOACHİM LÖW KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Joachim Löw 3 Şubat 1960 tarihinde Schönau, Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Alman eski futbolcu ve teknik direktör Joachim löw, Almanya ile 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı almayı başararak adından söz ettirmişti.

Löw 1978 yılında kariyerine 2. Bundesliga takımlarından SC Freiburg'da başladı. İki kez döndüğü (1982, 1985) takım en çok gol attığı takım oldu.

1980 yılında Bundesliga'da mücadele eden VfB Stuttgart takımına transfer oldu. Ama ilk 11'e girmekte zorluk yaşayan futbolcu sadece dört maçta forma giydi.

1981-82 sezonunda Eintracht Frankfurt'ta oynadı. Oynadığı 24 maçta 5 gol attı. Sonraki yıl Freiburg'a döndü. 1982-83 sezonunda 2. Bundesliga'da 34 maça çıktı ve 8 gol attı. 1983-84 sezonunda yine 2. Bundesliga'da 31 maçta 17 gol attı. 1984-85 sezonunu Bundesliga'da Karlsruher SC takımında geçirdi. Çıktığı 24 maçta 2 gol attı. Sonraki sezon yine Freiburg'a döndü. Dört yıl boyunca 116 maça çıktı ve 38 gol attı. Kariyerini İsviçre'de FC Schaffhausen (1989-1992) ve FC Winterthur (1992-1994) takımlarında oynayarak bitirdi.

Löw ayrıca dört kez Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı adına forma giydi.

JOACHİM LÖW HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

1994-1995 Frauenfeld

1996-1998 Stuttgart

1998-1999 Fenerbahçe

1999-2000 Karlsruher

2001-2001 Adanaspor

2001-2002 Tirol Innsbruck

2003-2004 Austria Wien

2004-2006 Almanya (Yardımcı antrenör)

2006-2021 Almanya

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR JOACHİM LÖW İLE ANLAŞTI MI?

Joachim Löw ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç görüşme gerçekleştirdi. Löw'ün bir önceki görüşmede şartlarının kabul edilmesi durumunda Fenerbahçe'yi çalıştıracağını söylemesinin ardından Ali Koç kararını verdi.

Joachim Löw'ün şartlarını uygun bulan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alman teknik direktör ile son bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar yeni sezon için el sıkıştı. Dünya Kupası apoleti bulunan Alman teknik direktörün 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.



