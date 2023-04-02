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Joao de Deus'tan şampiyonluk açıklaması! 'Yarış dışında kalmadık!'

02.04.2023 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un yerine Beşiktaş derbisinde kulübede bulunan Joao de Deus, 4-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Joao de Deus'tan şampiyonluk açıklaması! 'Yarış dışında kalmadık!'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Joao De Deus, kaçırdıkları penaltının maçta kırılma anı olduğunu söyledi.

"PENALTI SONRASI KONSANTRASYON KAYBI YAŞADIK"

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Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Deus, "Maçın çok önemli bir anı vardı. Kaçırdığımız penaltıdan sonra takım konsantrasyonu kaybetti. Rakip de girdiği pozisyonlar iyi değerlendirdi. O ana kadar takımımız maçı kontrol ediyordu." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK DIŞINDA KALMADIK"

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Teknik heyet olarak her zaman öz eleştiri yaptıklarını dile getiren Deus, "Rakibimizin gerisindeyiz, puan farkı var ama şu anda şampiyonluk dışında kaldık diyemem. Sonuna kadar savaşmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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