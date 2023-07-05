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Joao Pedro'da işler karıştı! Fenerbahçe'den ayrılmak için, eski kulübüne haber yolladı

05.07.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferin en hızlı ekibi olarak ön plana çıkarken, ayrılık iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Lacivertliler'de istediği forma şansını bulamayan isimlerden Joao Pedro'dan da bu yönde bir hamle geldi. İşte detaylar...

Joao Pedro'da işler karıştı! Fenerbahçe'den ayrılmak için, eski kulübüne haber yolladı
Joao Pedro

Joao Pedro

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe yeni sezonda hasreti dindirmek isterken, transfere oldukça hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı-Lacivertliler takımın başına İsmail Kartal'ı getirirken, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinde de mutlu sona ulaşmıştı.

Sarı-lacivertli takımda bir yandan da ayrılacak isimler merak konusu olurken,Joao Pedro için flaş bir iddia ortaya atıldı.

'FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR'

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Sport Today'de yer alan habere göre; geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sakatlıklar sebebiyle fazlasıyla maç kaçıran Joao Pedro, sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istiyor.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

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Oyuncunun İtalya'ya dönme konusunda istekli olduğu belirtilen haberde, Pedro'nun eski kulübü Cagliari'nin bir hücum oyuncusu aradığı ve bu boşluğu Joao Pedro ile doldurmak isteyebileceği ifade edildi. Joao Pedro için Torino'nun da devrede olduğu ancak oyuncunun ilk tercihinin Cagliari olduğunun da altı çizildi.


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