Joao Pereira belediye hoparlöründen Trabzonspor taraftarına seslendi!

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Trabzon’un çeşitli yerlerinden kısa görüntüler yer aldı.
Portekizli oyuncu Joao Pereira, Belediye hoparlöründen şehre duyuru yaptı. Perira yaptığı duyuruda, “Pazartesi akşamı tüm şehirde elektrik kesintisi olacaktır. Evlerde sular akmayacaktır, doğalgaz çalışmayacak, Trabzon’da yaşam duracak. Halkımıza önemle duyurulur. Çünkü bizim maçımız var. Orada olalım, olacağız da” ifadelerine yer verdi.
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