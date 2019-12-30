Joe Bennett'ın yüzü tanınmaz hale geldi

İngiltere Championship'te oynanan Cardiff City-Sheffield Wednesday maçında futbolseverleri korkutan bir sakatlık yaşandı.

Cardiff City forması giyen Joe Bennett, bir pozisyonda takım arkadaşı Junior Hoilett ile çarpıştı. Oyuna devam edemeyen 29 yaşındaki oyuncu sedye ile kenara alındı.

Sol gözü tamamen kapanan futbolcu, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı ciddi bir sorunu olmadığını belirtti.

