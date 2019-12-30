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  4. Joe Bennett'ın yüzü tanınmaz hale geldi

Joe Bennett'ın yüzü tanınmaz hale geldi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.12.2019 13:39 | Son Güncelleme

Cardiff City-Sheffield Wednesday maçında Joe Bennett, takım arakadaşı Junior Hoilett çarpışınca yüzü tanınmaz hale geldi. Bennett, ciddi bir sorunu olmadığını açıkladı.

Joe Bennett'ın yüzü tanınmaz hale geldi

İngiltere Championship'te oynanan Cardiff City-Sheffield Wednesday maçında futbolseverleri korkutan bir sakatlık yaşandı.

Cardiff City forması giyen Joe Bennett, bir pozisyonda takım arkadaşı Junior Hoilett ile çarpıştı. Oyuna devam edemeyen 29 yaşındaki oyuncu sedye ile kenara alındı.

Sol gözü tamamen kapanan futbolcu, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı ciddi bir sorunu olmadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Bennett Cardiff City-Sheffield Wednesday Junior Hoilett

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