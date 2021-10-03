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Joel Pohjanpalo: Herkes gördü, hakem görmedi

03.10.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rizespor'un Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçta takımının 2 golünü atan Joel Pohjanpalo konuştu.

Joel Pohjanpalo: Herkes gördü, hakem görmedi

Rizespor'un Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçta takımının 2 golünü atan Joel Pohjanpalo, karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Yedikleri golün faul olduğunu belirten golcü oyuncu, "Bizim için gerçekten üzücü bir skor oldu, yenilgiyi hak etmedik. Ne yazık ki son pozisyonu herkes gördü, fauldü ama hakem faul olarak görmedi. Geldiğimden beri en iyi maçlarımızdan biriydi, bu gelecek için bize umut verdi. Bir sonraki maç için sabırsızlanıyorum, birliktelik sağladık. Berabere bitebilirdi, galip de gelebilirdik. Olmadı, futbolda bir taraf seviniyor, bir taraf üzülüyor." dedi.

Maçı kazanabileceklerini de söyleyen Pohjanpalo, "Bir futbol maçında olması gereken birçok şey oldu. Futbolda penaltı kaçabiliyor. 2-1 önde girdik 2. yarıya, Galatasaray üzerimize çok geldi, 2-2'yi buldu. Önümüze şans geldi, ne yazık ki olmadı. Sonra onlar malum pozisyonla öne geçtiler ve yendiler, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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