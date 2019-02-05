John Carew: Gay futbolcu çiftler var, bunu açıkça söyleyemiyorlar

Beşiktaş'ın eski futbolcularından John Carew, Norveç basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Norveçli eski futbolcu, ''Futbolculuk dönemimde gay futbolcu çiftlerine rastladım. Ama bunun hakkında konuşmuyorlardı. Aslında bunu açık bir şekilde söyleyememeleri utanç. Sevgilerini içinde tutmak zorunda kalıyorlar'' diye konuştu.

2004-2005 sezonunda Beşiktaş forması giyen Carew, kariyerinde Valencia, Roma, Olimpik Lyon, Aston Villa, Stoke City ve West Ham gibi takımların formalarını giymişti. (Sporx)

