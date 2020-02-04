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John Obi Mikel'in gözyaşları

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.02.2020 21:28 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonra sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kalan Obi Mikel, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

John Obi Mikel'in gözyaşları

Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirten John Obi Mikel, Türkiye Kupası'ndaki BB Erzurumspor maçı öncesinde yaşananları anlatırken, 4 yaşındaki çocuklarına bile ırkçı saldırıda bulunulduğunu söyledi ve gözyaşlarını tutamadı.

"BU BÜYÜK BİR SUÇ"

Çok üzgünüm, çok rahatsız edici. Buraya geldiğimdem beri takım arkadaşlarım ve tüm Trabzon bana çok içten davrandı. Irkçılığın futbolda yeri yok, ırkçı insanlar hayatın herhangi bir anında bulunmamalı. Bu büyük bir suç, büyük bir yanlış.

"HAYATIMIZDA OLMAMALI"

Hem kız arkadaşım, hem de 4 yaşındaki çocuğum için bile mesajlar aldım. Ben bireysel olarak hayal kırıklığına uğramış hissediyorum, çok üzgünüm. Bu insanların hayatımızda yeri olmamalı.

"BUNU YAŞAMAMALIYIZ"

Yalnız olmadığımı gösteren mesajlar aldım. Birçok taraftarlardan, Galatasaray taraftarlarından da destekleyici mesajlar aldım. Bana destek olduklarını belirten mesajlar aldım. Yaşadığımız bu toplumda bu tür şeylere yer olmamalı, bunu yaşamamalıyız. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız aslında, böyle devam etmeliyiz.

"4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIMA..."

4 yaşında çocuklarım hakkında böyle şeyler söylenmesi... Bu yaşanmamalı. Kesinlikle kabul edilemez. Üzgünüm ve çok sinirliyim. 4 yaşında 2 kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz."

EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ

"Emre Belözoğlu ile maçta aramızda ufak bir tartışma oldu, maç sonrasında bir sorun olmadığını söyleyebilirim. "

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Obi boşver takma kafana.
ırkçılığa hayır bunu yapana dileğim zenci bir evlat nasip etmesi.insallah o zaman anlayacak her rengin güzel olduğunu.sen üzülme Obi biz karacaoglanlari çok sevdik iyi ki varsın
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