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John Wick 3: Parabellum fragmanı

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SİNEMA TV  | 16.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı aksiyon serisinin üçüncü filmi olan "John Wick 3: Parabellum" izleyici ile buluştu.

John Wick 3: Parabellum fragmanı

Serinin yeni bölümü, ikinci filmin sonu itibarıyla ölüsüne 14 milyon dolar değer biçilen ve gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, dünyanın bütün suikastçıları peşindeyken verdiği hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor.

Keanu Reeves'a başrolde Ian McShane, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Jason Mantzoukas ve Lance Reddick'in eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor.

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sinema film John Wick fragman Keanu Reeves

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