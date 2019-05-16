John Wick 3: Parabellum fragmanı

Serinin yeni bölümü, ikinci filmin sonu itibarıyla ölüsüne 14 milyon dolar değer biçilen ve gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, dünyanın bütün suikastçıları peşindeyken verdiği hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor.
Keanu Reeves'a başrolde Ian McShane, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Jason Mantzoukas ve Lance Reddick'in eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor.
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