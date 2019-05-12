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John Wick’in taktik/strateji oyunu duyuruldu

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TEKNOLOJİ  | 12.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

Mafya tarafından yönetilen bir dünyada, efsanevi bir tetikçi olan John karakteri, üçüncü sinema filmiyle vizyona girmeye hazırlanıyor. Bu sırada piyasaya çıkacak video oyunu ise, bu süper karakterin etkileyici dövüş ve çatışma tarzını oyun severlere ulaştıracak.

John Wick’in taktik/strateji oyunu duyuruldu

Thomas Was Alone oyununun yapımcısı Bithell Games tarafından hazırlanan oyunda XCOM’dan alışık olduğumuz sıra tabanlı çatışma sistemi karakterin dünyasına uyarlanacak.

Hem silahlı çatışmaların hem de yakın dövüşün simüle edileceği oyunda karakter farklı hamlelerle kalabalık düşman gruplarını elimine edebilecek.

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Ancak oyunda her hamlenin bir bedeli ve sonuçları olacak. Oyuncu bu sonuçları analiz ederek hareket etmek zorunda kalacak. Aksi halde yaralanıp hasar alması söz konusu olacak.


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Anahtar Kelimeler:
John Wick ali şahin yavuz Bithell Games

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