John Wick’in taktik/strateji oyunu duyuruldu

Thomas Was Alone oyununun yapımcısı Bithell Games tarafından hazırlanan oyunda XCOM’dan alışık olduğumuz sıra tabanlı çatışma sistemi karakterin dünyasına uyarlanacak.

Hem silahlı çatışmaların hem de yakın dövüşün simüle edileceği oyunda karakter farklı hamlelerle kalabalık düşman gruplarını elimine edebilecek.

Ancak oyunda her hamlenin bir bedeli ve sonuçları olacak. Oyuncu bu sonuçları analiz ederek hareket etmek zorunda kalacak. Aksi halde yaralanıp hasar alması söz konusu olacak.