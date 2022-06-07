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Johnny Depp, Amber Heard'a karşı davayı kazanınca parti verdi! Gece için kesenin ağzını açtı

07.06.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amber Heard'e karşı açtığı 'iftira' davasını kazanan Johhny Depp, zaferini İngiltere'deki bir restoranı kapatarak kutladı. Johnny Depp, 20 kişilik arkadaş grubuyla eğlendiği gece için yaklaşık 50 bin sterlin (1 milyon TL) ödeme yaptı. Depp ayrıca mekanın çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalattı.

Johnny Depp, Amber Heard'a karşı davayı kazanınca parti verdi! Gece için kesenin ağzını açtı

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki dava nihayet sona erdi. Jüri, ünlü aktörü haklı bularak Amber Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Tüm dünyanın konuştuğu dava sonrası İngiltere'ye giden Depp, zaferini Birmingham'daki bir Hint restoranında arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Ünlü aktöre, müzisyen arkadaşı Jeff Beck ve yaklaşık 20 kişi daha eşlik etti. Grup, kendileri için özel olarak hazırlanmış Hint yemeklerinden oluşan bir ziyafetin tadını çıkardı.

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PERSONEL GİZLİLİK TAAHHÜDÜNDE BULUNDU

Beck'in turnesine katılmak için İngiltere'ye giden Johnny Depp'in partisi, geçtiğimiz pazar günü 19.00 sıralarında başladı. Depp, ziyareti hakkında gizlilik taahhüdünde bulunan personel ve onların arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Restoran, diğer tüm müşterilere kapatılırken, Depp ve grubuna mekanın tamamı verildi. Ekibin, gece yarısı civarında mekandan ayrıldığı belirtildi.

Ekran Alıntısı

MASADA YOK YOKTU

Restorandaki aşçılar Depp ve grup için başlangıç olarak şiş kebap, tavuk tikka ve tandoori karidesleri hazırladı. Ana yemek olarak da tereyağlı tavuk, paneer tikka masala, kuzu karahi ve kral karides bhunadan oluşuyordu. Tüm yemeklere pilav ve salata eşlik etti. Geleneksel Hint tatlılarını tercih etmeyen Depp, yemeğini panna cotta ve cheesecake ile bitirdi.

Depp'in o gece için yaklaşık 50 bin sterlin (1 milyon TL) ödeme yaptığı belirtildi.


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Amber Heard Johnny Depp
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