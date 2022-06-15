MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Johnny Depp Amber Heard'a yeniden dava açabilir

Johnny Depp Amber Heard'a yeniden dava açabilir

15.06.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı "karalama" davasını kaybeden ve dava süreci canlı olarak milyonlarca kişi tarafından takip edilen oyuncu Amber Heard, karar sonrası ilk kez Amerikan NBC televizyonuna konuştu.

Johnny Depp Amber Heard'a yeniden dava açabilir

NBC'nin tamamı bu hafta yayınlanacak olan röportajdan yayınladığı kısa bölümde Heard "Hiç kimsenin benim hakkımda ne düşündüğünü ya da kendi şahsi evimde, evliliğimde, kapalı kapılar ardından yaşananlara dair yargılarını önemsemiyorum. İnsanların bunları bilmesi gerektiğini de düşünmüyorum, bu yüzden bunları kişisel algılamıyorum. Ancak bütün bu nefret ve kötü sözleri hak ettiğimi, yalan söylediğimi düşünen insanlar bile gözlerimin içine bakarak bu davanın sosyal medyada adil bir şekilde temsil edildiğini söyleyemez. Bana bunun adil olduğunu söyleyemezsiniz" dedi.

Ekran görüntüsü 2022-06-15 154818

Heard kararından ve Depp'in söylediklerine inanmalarından ötürü jüriyi suçlamadığını da ekledi.
AW634762_02

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen ve 3 hafta süren dava sonunda mahkeme, Heard'ün ev işi şiddet iddialarının "karalayıcı ve yanlış" olduğuna karar vermişti.

SPL5315542_015

"ÜÇÜNCÜ BİR DAVAYI TEŞVİK EDEBİLİR"

Öte yandan Romano Law'da çalışan eğlence hukuku avukatı Nicole Haff, DailyMail.com'a özel olarak Heard'ün Today'e yaptığı yeni açıklamaların nasıl geri tepebileceğini ve onun 'Karayip Korsanları' yıldızı tarafından bir kez daha dava edilmesine yol açabileceğini açıkladı.

Avukat, Depp'in Today röportajı üzerine Heard'e tekrar dava açıp açmayacağı sorulduğunda, "Evet. Bu röportaj, yasaya göre üçüncü bir davayı teşvik edebilecek 'yeni bir yayın' olarak sayılabilir" dedi.

Ancak Haff; Depp'in, Heard aleyhine üçüncü bir dava açmasının akıllıca bir hareket olup olmayacağından emin olmadığını da ekleyerek, "Amber Heard'ün avukatları, aktrisin istenen tazminatı ödeyemeyeceğini zaten belirttiler" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekolteli çiçekli elbisesiyle nefes kesti! "Tam bir bebek"Göğüs dekolteli çiçekli elbisesiyle nefes kesti! "Tam bir bebek"
Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktıBeşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı
Dikkat çeken cinsellik itirafı! "Bizde beraberlik var ama..."Dikkat çeken cinsellik itirafı! "Bizde beraberlik var ama..."
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"

Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

İslam Memiş: 'Altın 950, dolar 15 liraya gerileyecek'

İslam Memiş: 'Altın 950, dolar 15 liraya gerileyecek'

İlginizi Çekebilir

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.