Johnny Depp Amber Heard'a yeniden dava açabilir

NBC'nin tamamı bu hafta yayınlanacak olan röportajdan yayınladığı kısa bölümde Heard "Hiç kimsenin benim hakkımda ne düşündüğünü ya da kendi şahsi evimde, evliliğimde, kapalı kapılar ardından yaşananlara dair yargılarını önemsemiyorum. İnsanların bunları bilmesi gerektiğini de düşünmüyorum, bu yüzden bunları kişisel algılamıyorum. Ancak bütün bu nefret ve kötü sözleri hak ettiğimi, yalan söylediğimi düşünen insanlar bile gözlerimin içine bakarak bu davanın sosyal medyada adil bir şekilde temsil edildiğini söyleyemez. Bana bunun adil olduğunu söyleyemezsiniz" dedi.

Heard kararından ve Depp'in söylediklerine inanmalarından ötürü jüriyi suçlamadığını da ekledi.



ABD'nin Virginia eyaletinde görülen ve 3 hafta süren dava sonunda mahkeme, Heard'ün ev işi şiddet iddialarının "karalayıcı ve yanlış" olduğuna karar vermişti.

"ÜÇÜNCÜ BİR DAVAYI TEŞVİK EDEBİLİR"

Öte yandan Romano Law'da çalışan eğlence hukuku avukatı Nicole Haff, DailyMail.com'a özel olarak Heard'ün Today'e yaptığı yeni açıklamaların nasıl geri tepebileceğini ve onun 'Karayip Korsanları' yıldızı tarafından bir kez daha dava edilmesine yol açabileceğini açıkladı.

Avukat, Depp'in Today röportajı üzerine Heard'e tekrar dava açıp açmayacağı sorulduğunda, "Evet. Bu röportaj, yasaya göre üçüncü bir davayı teşvik edebilecek 'yeni bir yayın' olarak sayılabilir" dedi.

Ancak Haff; Depp'in, Heard aleyhine üçüncü bir dava açmasının akıllıca bir hareket olup olmayacağından emin olmadığını da ekleyerek, "Amber Heard'ün avukatları, aktrisin istenen tazminatı ödeyemeyeceğini zaten belirttiler" şeklinde konuştu.

