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Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu

04.05.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde iddialı bir kanıt sundu: Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu

Johnny Depp'in oyuncu eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık tazminat davasında yaşanan yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor.
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Johnny Depp, eşi Amber Heard ile üçlü ilişki yaşayan Elon Musk'ın görüntülerini mahkemeye servis etmesi gündeme bomba gibi düştü.

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36 yaşındaki Aquaman aktrisi Amber Heard, geçmişte Tesla ve 50 yaşındaki SpaceX CEO'su ile üçlü ilişki yaşadığı iddia edilirken, ünlü isimler dünya basınında son haftaların en çok konuşulan gündemleri oldu.
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Dünyanın en zengin insanı olan Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını yalanladı. Teknoloji milyarderi, Cara Delevingne ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını ve onun da bunu doğrulayacağını ifade etti, ancak Depp'in mahkemeye sunduğu fotoğraf bu iddiaları yalanlar nitelikte.

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Elon Musk Amber Heard Cara Delevingne Johnny Depp
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