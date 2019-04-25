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Johnny Depp gecenin karanlığında öpüşürken yakalandı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 25.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

55 yaşındaki Johnny Depp, yarı yaşındaki Rus sevgilisiyle öpüşürken yakalandı. Depp iddialara göre evliliği düşünüyor.

Johnny Depp gecenin karanlığında öpüşürken yakalandı

Bir süredir, boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan ünlü oyuncu Jonny Deep, kalbini yarı yaşındaki bir dansçıya kaptırdı.

2015 yılında evlenip iki yıl sonra da yollarını ayırdığı oyuncu eşi Amber Heard ile olaylı bir boşanma süreci geçiren 55 yaşındaki Johnny Depp, Rus sevgilisiyle Belgrad'da görüntülendi.

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Gecenin karanlığında birbirlerine tutkulu bir şekilde sarılıp öpüşen Depp ile Rus dansçı Polina Glen kendilerini uzaktan takip eden paparazzilerden kaçamadı.

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Fotoğrafların bu yılın başlarında çekildiği ancak yeni ortaya çıktığı da ileri sürüldü.

20'li yaşlarında olduğu belirtilen Polina Glen ile Johnny Depp'in evlilik hazırlığı yaptığı da iddia edildi. Geçen yıl Los Angeles'ta bir partide tanıştıkları ileri sürülen Depp ve Glen'in ilişkisinin ciddi olduğu çifte yakın bir kaynak tarafından ifade edildi.

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Bu kişi "Polina bana evleneceklerini ve Johnny'nin ailesiyle tanışmak için Rusya'ya gitmek istediğini söyledi" dedi. Polina Glen'in bir süredir Johnny Depp'in Los Angeles'taki evine taşındığı da iddialar arasında. Hatta Depp'in, genç dansçıya ilişkileri konusunda sessiz kalması için bir anlaşma yaptığı da ileri sürülüyor.


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Johnny Depp
 

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