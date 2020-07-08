Johnny Depp ile Amber Heard’ün iftira davası başladı! 'Yatağımıza pisleyince...'

Bir zamanların ikonik çifti Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki iftira davasının ilk duruşması dün Londra’daki Yüksek Mahkeme’de görülmeye başlandı. İkilinin avukatları ise Depp ile Heard’ün aynı anda mahkeme binasına ulaşmaması için gerekli önlemleri aldı. Mahkeme binasına ilk gelen Amber Heard oldu.

Amber Heard, siyah bir elbise giyerken, corona virüsünden korunmak için maske yerine kırmızı bir bandana kullandı. Ünlü oyuncuya kız kardeşi Whitney ile avukatı Jennifer Robinson el ele eşlik etti.



Eski eşi Heard’e şiddet uyguladığı iddia edilen Johnny Depp de daha sonra avukatıyla birlikte mahkeme binasına geldi. İki tarafın avukatları kendi alanlarında başarılı ve isim yapmış kişiler. Depp’in avukatı David Sherborne, aralarında Meghan Markle’ın da bulunduğu ünlülerden oluşan bir müvekkil geçmişine sahip.

1.2 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Depp’in itibar meselesi olarak gördüğü dava şimdiden kendisine 1.2 milyon dolara mal oldu. Depp, dava boyunca mahkemeye sunduğu ses kayıtları ve görüntüler ile kendisinin şiddet gördüğünü ve çıkan haberler yüzünden bazı filmlerdeki rollerini kaybettiğini kanıtlamaya çalışacak.

