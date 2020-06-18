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Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni iddia! 'Amber, Cara ve Musk’ın üçlü ilişkisi vardı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 13:35 | Son Güncelleme

Johnny Depp ve Amber Heard ayrılığında iddialar bitmiyor! Dava süreci uzadıkça uzarken dosyaya Elon Musk ve Cara Delevigne ile üçlü ilişki de girdi. Ayrıca üçlünün asansör görüntüleri de ortaya çıktı.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni iddia! 'Amber, Cara ve Musk’ın üçlü ilişkisi vardı'

Hollywood'un ünlü yıldızları Johnny Depp ve Amber Heard'ün boşanma davasında olaylar eksik olmuyor. Karşılıklı iddialar havalarda uçuşurken Depp, eski eşinin boşanmadan önce model Cara Delevigne ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile üçlü birliktelik yaşadığına dair iddiaları dava dosyasına ekledi.

Daily Mail'in aktardığı habere göre, 57 yaşındaki Depp, Heard'e şiddet uyguladığı yönündeki iddialara karşı açtığı 73 milyon dolarlık davada yeni iddialara yer verdi. Heard'ün yakın bir arkadaşının eski eşi Josh Drew, bir dönem Depp'in evlerinden birinde yaşarken şahit olduğu bir iddiayı ortaya attı.

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Drew; Musk, Delevingne ve Heard'ün üçlü bir ilişki yaşadığını söyledi.

ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI!

Dava dosyasına da giren ve Depp’in Los Angeles’taki evinde bir araya geldikleri iddia edilen üçlüyle ilgili kamera görüntüleri de paylaşıldı.

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Daily Mail’in paylaştığı görüntülerde, daha önce Musk ve Heard’ün kaçamağını belgeleyen asansörde, başka bir tarihte Delevingne de görülüyor.

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2016’nın son aylarında çekildiği düşünülen görüntülerle ilgili konuşan bina sakinlerinden biri, “Onları asansörde aşağı yukarı inip çıkarken gördüm. Düğmelere tekrar tekrar basıyor ve nasıl çalıştığını anlayamıyorlardı. En sonunda merdivenleri kullandılar” dedi.

Drew, üçlü ilişkinin Depp ve Heard evliyken yaşandığını iddia ederken Elon Musk, Amber Heard ile yakınlaşmalarının boşanma sonrasında başladığını savunuyor.

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Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Cara Delevingne'in iddialarla ilgili davaya tanıklık edebileceğini söyledi.

Johnny Depp ve Amber Heard'ün boşanma süreci Heard'ün Depp'e kendisine şiddet uyguladığı için dava açmasıyla başlamıştı. İddiaların ardından Depp, Heard'e kendisine karşı karalama kampanyası başlattığını gerekçe göstererek 73 milyon dolarlık dava açtı. Depp, şiddet uygulayan tarafın Heard olduğunu iddia ediyor.

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