Johnny Depp'in eski karısı Amber Heard harekete geçti! Ödeme yapmayan sigorta şirketleri hedefinde

Johnny Depp ile yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard milyonlarca dolarlık davayı kaybetti. Parayı ödememek için büyük bir mücadele gösteren oyuncu önce temyiz sürecinde avukatıyla yollarını ayırdı.

Heard'ün eski avukatı "Bu, görevi bir başkasına devretmek için mükemmel bir zaman. Amber'a ve yeni ekibine, başarıya giden yolda ilerlerken tam işbirliği ve yardım edeceğime söz verdim" şeklinde konuştu.

SİGORTA ŞİRKETLERİ HEDEFİNDE

Tüm bunların ardından Amber Heard, ödemesi gereken milyonlarca dolarlık tazminatı ve mahkeme masraflarını karşılaması için iki sigorta şirketini 'zorlaması' amacıyla Kirk Pasich'i de hukuk ekİbinin bir parçası olarak işe aldı.

DAVA BAŞLAMADAN ÖNCE 8 MİLYON DOLARLIK MASRAF!

Puck News'a göre; Heard'ın masrafları henüz olaylı Virginia davası başlamadan önce bile 8 milyon doların üzerine çıktı. Heard'ün ekibi ise bu ücretlerin sigorta şirketleri olan Travellers Commercial Insurance Company ve New York Marine General Insurance Company tarafından karşılanmasını istiyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİ ÖDEME YAPMIYOR

Sigorta şirketleri, Amber Heard'ün masraflarını ödemeyi reddetmişti. Heard'ün 'kötü niyetle' hareket ettiğine hükmedilmesi buna yol açmıştı. California eyaletindeki yasalara göre; sigorta şirketleri, müşterilerinin 'kasıtlı olarak suç işlemesi' durumunda ödeme yapmaktan kaçınabiliyor.

