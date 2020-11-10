MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Johnny Depp kovulduğu projeden 10 milyon dolar alacak

Johnny Depp kovulduğu projeden 10 milyon dolar alacak

10.11.2020 15:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Johnny Depp kovulduğu projeden 10 milyon dolar alacak

The Sun gazetesine açtığı 'iftira' davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Johnny Depp, Fantastic Beasts (Fantastik Canavarlar) filminden de ayrılmıştı. Ancak Depp, anlaşma gereği projede yer almasa da yine de 10 milyon dolar alacak.

Fantastic Beasts filminde 'Gellert Grindelwald' karakterini canlandıran Johnny Depp, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından projeden ayrıldığını duyurmuştu.

2865248_601f1bdd48a25459d2912b4c1ca6f331_640x640

Warner Bros, 'şiddet' suçlamaları iddiaları ile gündemde olan Depp'in filmin serisiyle ilişkisinin kesildiğini yeni vizyon tarihi ile birlikte açıkladı.

10 MİLYON DOLAR

57 yaşındaki Amerikalı oyuncu, yapım aşamasına başlanan ve çekimi 20 Eylül'de Londra'da gerçekleşen projenin üçüncü serisi için anlaştığı paranın tamamını alacak. Yapılan anlaşmaya göre; Johnny Depp, oynamasa bile filmden 10 milyon dolar kazanacak. Depp, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla filmde canlandırdığı 'Gellert Grindelwald' karaktere şu sözlerle veda etmişti:

2865248_bfdd854a3de4e98eb81eed7780d6e4eb_640x640
Warner Bros’un Fantastik Canavarlar serisindeki Grindelwald rolünden istifa etmemi talep ettiğini ve benim de bunu kabul ettiğimi bildirmek isterim.

"HAYATIMI BELİRLEYECEK AN BU OLMAYACAK"

Oyuncu, aynı zamanda hakkındaki 'şiddet' iddialarının gerçek olmadığını belirterek, mücadeleye devam edeceğini söylemişti.

Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldıEski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı

Johnny Depp, "Hayatımı ve kariyerimi belirleyecek an bu olmayacak" demişti.

avalon-0563538956

FİLM ERTELENDİ

Ünlü oyuncunun yerine hangi oyuncunun geçeceği ise henüz belli değil. Serinin filmi 2022 yılına ertelendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Seksi pozu ünlüler arasında yayıldı! Amacı bakın neymişSeksi pozu ünlüler arasında yayıldı! Amacı bakın neymiş
Çatı Katı Aşk dizisinden ayrıldı mı? Çatı Katı Aşk dizisinden ayrıldı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!

Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!

Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama

Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama

'Birkaç gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik'

'Birkaç gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik'

Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor

Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Eda Ece'nin Talat Bulut'a vedası olay oldu! İmalı paylaşım!

Eda Ece'nin Talat Bulut'a vedası olay oldu! İmalı paylaşım!

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

Diğer Haberler

Ahu Tuğba'dan nostaljik paylaşım! Maksim Gazinosu sahnesi....

Nostaljik paylaşım! Maksim Gazinosu sahnesi....

Victoria Beckham meşhur olan o pozunu yine verdi

Meşhur boşunu kır evinde de verdi

Kylie Jenner başlattı! Ünlüler kırışıklığı yok eden bu doğal yöntemi sevdi

Seksi pozu ünlüler arasında yayıldı! Amacı bakın neymiş

Murat Övüç'e hırsızlık şoku! 147 bin doları ve ziynet eşyalar çalındı

Eve girince şoku yaşadı! 147 bin doları ve...

Hastanelik olan Ebru Şancı: Her şey büyük masraf

Strese dayanamadı! 'Her şey büyük masraf'

The Weeknd artık Bella Hadid'i istemiyor! Olay şarkı

Seksi modelin eski sevgilisinden olay sözler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.