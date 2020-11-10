Johnny Depp kovulduğu projeden 10 milyon dolar alacak

Fantastic Beasts filminde 'Gellert Grindelwald' karakterini canlandıran Johnny Depp, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından projeden ayrıldığını duyurmuştu.

Warner Bros, 'şiddet' suçlamaları iddiaları ile gündemde olan Depp'in filmin serisiyle ilişkisinin kesildiğini yeni vizyon tarihi ile birlikte açıkladı.

10 MİLYON DOLAR

57 yaşındaki Amerikalı oyuncu, yapım aşamasına başlanan ve çekimi 20 Eylül'de Londra'da gerçekleşen projenin üçüncü serisi için anlaştığı paranın tamamını alacak. Yapılan anlaşmaya göre; Johnny Depp, oynamasa bile filmden 10 milyon dolar kazanacak. Depp, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla filmde canlandırdığı 'Gellert Grindelwald' karaktere şu sözlerle veda etmişti:



Warner Bros’un Fantastik Canavarlar serisindeki Grindelwald rolünden istifa etmemi talep ettiğini ve benim de bunu kabul ettiğimi bildirmek isterim.

"HAYATIMI BELİRLEYECEK AN BU OLMAYACAK"

Oyuncu, aynı zamanda hakkındaki 'şiddet' iddialarının gerçek olmadığını belirterek, mücadeleye devam edeceğini söylemişti.

Johnny Depp, "Hayatımı ve kariyerimi belirleyecek an bu olmayacak" demişti.

FİLM ERTELENDİ

Ünlü oyuncunun yerine hangi oyuncunun geçeceği ise henüz belli değil. Serinin filmi 2022 yılına ertelendi.



