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Jonas Lössl, işkenceye uğrayan Suriyeli Cemal'e maça davet etmek istediğini açıkladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.11.2018 12:28 | Son Güncelleme

Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın file bekçisi Jonas Lössl, İngiltere'de bir okulda yaşıtları tarafından işkenceye maruz kalan Suriyeli Cemal'i maça davet etmek istediğini açıkladı.

Jonas Lössl, işkenceye uğrayan Suriyeli Cemal'e maça davet etmek istediğini açıkladı

İngiltere'de 15 yaşında Cemal adındaki Suriyeli mülteciye yönelik ırkçı saldırı büyük tepki topladı.

Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın Danimarkalı tecrübeli kalecisi Jonas Lössl de bu saldırıya kayıtsız kalmadı ve Cemal'i maça davet etmek istediğini açıkladı.

Lössl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemal'e sevgimi göstermek, onu ve ailesini Huddersfield Town'ın bir maçında misafir etmek isterim. Bunu ayarlamak için Cemal'le iletişime geçmeme yardımcı olabilecek birisi var mı?" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Huddersfield Town Jonas Lössl Suriyeli Cemal

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hiç acımıyorum bunlara!! bunların yüzünden memleketin düzeni kaçtı çoğu insan işinden oldu ve bunlara tanınan imkan maalesef bizim vatandaşımıza tanınmıyor
@well_01 Bunların iyilerini Avrupa aldı okumuşları eğitimlileri veya eğitebilecekleri. Geri kalanları da bize kaldı. Avrupa ülkeleri alıyor 50 bin mülteci biz alıyoruz 5 milyon.
Yahu aralarında hiç mi günahkar yok.
iyi insanlarda var çok şükür.
Türkiye deki Mülteciler ülkemizin kıymetini bilin başka yerde size nasıl davrandığını görün
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