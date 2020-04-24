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Jordan Botaka Galatasaraylı formalı fotoğrafını paylaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.04.2020 17:54 | Son Güncelleme

Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden forması giyen ve adı Galatasaray ile anılan Jordan Botaka, Galatasaray formalı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'a sürpriz bir transfer iddiası geldi ve söz konusu futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülen St. Truiden'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Jordan Botaka'nın sarı kırmızılı formayı giydiği paylaşımı iddiaları güçlendirdi.

Botaka, St.Truiden takımının kaptanlığını yaparken bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 4 gol attı 5 de asist yaptı.

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Galatasaray jordan botaka fotoğraf sosyal medya

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