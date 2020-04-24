Jordan Botaka Galatasaraylı formalı fotoğrafını paylaştı

Transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'a sürpriz bir transfer iddiası geldi ve söz konusu futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülen St. Truiden'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Jordan Botaka'nın sarı kırmızılı formayı giydiği paylaşımı iddiaları güçlendirdi.
Botaka, St.Truiden takımının kaptanlığını yaparken bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 4 gol attı 5 de asist yaptı.
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