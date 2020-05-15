SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Jordan Thompson, Eczacıbaşı VitrA’da

Jordan Thompson, Eczacıbaşı VitrA’da

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.05.2020 18:46 | Son Güncelleme

Eczacıbaşı VitrA, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında ABD’li voleybolcu Jordan Thompson’ı renklerine bağladı.

Jordan Thompson, Eczacıbaşı VitrA’da

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Amerika Milli Takımı’nın yeni yıldızlarından yetenekli Jordan Thompson’la anlaştık. Kulübümüze, oluşturduğumuz genç kadro içerisinde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" denildi.

JORDAN THOMPSON KİMDİR?

1997 yılında Amerika’nın Minnesota eyaletinde doğan Jordan Thompson, 193 cm boyunda. 23 yaşındaki voleybolcu, Amerika Kolej Ligi yıllarını Cincinnati Üniversitesi’nde geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de oynadı. 2019 yılında Amerika Milli Takımı’na katılan Thompson, aynı yaz takımının FIVB Milletler Ligi’ni kazanmasında büyük bir rol oynarken, Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı da elde etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecekFormula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

TFF'den liglerle ilgili flaş açıklama

TFF'den liglerle ilgili flaş açıklama

Ali Koç'tan lig maçları hakkında flaş açıklama!

Ali Koç'tan lig maçları hakkında flaş açıklama!

Bursaspor ilk sezonun şampiyonu oldu

Bursaspor ilk sezonun şampiyonu oldu

F.Bahçeli yönetici koronavirüse yakalandı

F.Bahçeli yönetici koronavirüse yakalandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Survivor Aycan için milli takım kapıları kapandı!

Survivor Aycan için milli takım kapıları kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jordan Thompson, Eczacıbaşı VitrA’da

Eczacıbaşı VitrA’dan sezonun ilk transferi

Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek

Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek

Atletico Madrid, Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı

Atletico Madrid, Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı

Bundesliga'nın koronavirüs stratejisi ne?

Bundesliga'nın koronavirüs stratejisi ne?

Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu

Furkan Dülger sağlığına kavuştu

Galatasaray, Club Brugge ile berabere kaldı

Galatasaray, Club Brugge ile berabere kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.