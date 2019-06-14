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Jorge Fernandes, Kasımpaşa'da

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 14.06.2019 19:17 | Son Güncelleme

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, defans hattını Portekizli oyuncu Jorge Fernandes ile güçlendirdi.

Jorge Fernandes, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Porto'dan 22 yaşındaki defans oyuncusu Jorge Fernandes'i bir yıllığına kiraladı. Fernandes, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengillli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın hazır bulunduğu imza töreninde satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı.

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Jorge Fernandes Kasımpaşa

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