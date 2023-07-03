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Jorge Jesus Al Hilal'e imza attı, ilk icraatı Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu! Taraftarı çok kızdıracak talep

03.07.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in yolunu tutan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yeni takımında kolları sıvarken, ilk işi yönetimden Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu. İşte detaylar...

Jorge Jesus Al Hilal'e imza attı, ilk icraatı Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu! Taraftarı çok kızdıracak talep
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonun ardından kazanılan Türkiye Kupası zaferi sonrası Sarı-Lacivertliler'e veda eden tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus, eski takımı Al-Hilal'in yolunu tutmuş, 68 yaşındaki teknik adam Suudi Arabistan ekibi ile yıllık 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Yeni takımının başında çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adamın ilk işi ise yönetimden Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu.

'BANA ZANIOLO'YU ALIN'

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Tecrübeli teknik adam yönetimden Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'nun alınmasını talep ederken, Juventus ve Milan dahil İtalya ve Avrupa'nın pek çok takımından teklif alan İtalyan yıldız için ilk girişimler başladı.

FİKRİ DEĞİŞEBİLİR

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İddiaya göre; İlk hedefinin Serie A'ya dönmek olduğu bilinen İtalyan oyuncunun, Suudi Arabistan'dan gelebilecek yüksek bir teklife sıcak bakabilir... Öte yandan, sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğu için Zaniolo'nun menajerinin Al-Hilal ile görüşme yapmak için Galatasaray'dan izin almasına gerek yok.


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