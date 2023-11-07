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Jorge Jesus, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor! Sebebi ise ortaya çıktı...

07.11.2023 18:15 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde başlamıştı. Sarı - lacivertliler, Süper Lig'i 2. sırada bitirmişti. Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Başakşehir ile karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. O dönem takımın başında olan Jesus'un Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlandığo kaydedildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezona teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalmış ve sezonu 2. sırada tamamlamıştı. Sarı - lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek uzun yıllar süren kupa hasretini sonlandırmıştı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Jorge Jesus da takımdan ayrılmış ve Fenerbahçe'de göreve İsmail Kartal getirilmişti.

FIFA'YA ŞİKAYET EDECEK

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Habertürk'ün haberine göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan bonusun kendisine ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Jesus'un geçtiğimiz hafta kulübe son bir ihtar çektiği, bu yola başvurmak istemese de kendisine hiçbir şekilde dönüş yapılmadığı için bu yola başvurmaya mecbur kaldığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.

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