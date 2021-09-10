Jorge Jesus: Gedson gitmek istemedi

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, yaz boyunca Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen Gedson Fernandes hakkında konuştu.

Jesus, "Gedson'un Benfica'da gelişebilecek potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Joao Mario'nun yeri için Taarabt ile birlikte en büyük aday. Gelişen bir futbolcu olduğu için gitmesine izin vermedik." dedi.

"Ayrıca, Gedson da Benfica'da kalmak istedi." diyen Jesus, "Çünkü Galatasaray'da olduğu kadar çok oynayamasa da burada daha çok gelişeceğini, öğreneceğini biliyor." ifadelerini kullandı.

BU SEZON 8 MAÇTA 7 DAKİKA

2020/2021 sezonunun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gedson, bu sezon başında Benfica'ya geri döndü.

Gedson, bu sezon 8 maçın sadece 1'inde 7 dakika süre aldı.



